Erdoğan'ın diploması için 3'üncü başvuru

Halkın Kurtuluş Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili olarak Marmara Üniversitesi’ne üçüncü kez başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi’nde ‘hocalığını yaptığını’ iddia eden eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın, 23 Ağustos tarihinde TELE1’de Enver Aysever’in Gündeme Not programına konuk oldu.

Aydın Ayaydın iddialarını tekrarlayarak, “Tayyip Bey'in okuduğu dönemde asistan olduğum için 4 yıl boyunca hem derslerine girdim hem de sınavlarını yaptım. Okula devam zorunluluğu yoktu. Tayyip Bey zaten gece dönemi öğrencisiydi. Okula sınavdan sınava gelirdi. O dönem sağ sol çatışması vardı. Ben sadece bunları söyledim. Ben hiçbir zaman Erdoğan’ın diplomasını gördüm demedim” diye konuştu.

Aydın Ayaydın’ın açıklamalarının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne üçüncü kez başvuruda bulundu.

“DİPLOMASIZLIĞINDAN DOLAYI KİTAP YAZILAN BİR KİŞİDİR”

Rektörlüğe yapılan başvurunun ardından HKP İstanbul İl Yöneticisi Av. Doğan Zafer Çıngı açıklama yaptı.

“Bilindiği gibi Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanı olma sıfatıyla ilgili üniversite ve lise diplomasının olup olmadığı her zaman bir şaibeydi” diyen Çıngı şu ifadeleri kullandı:

“Halkın Kurtuluş Partisi olarak biz de bu şaibeyi ortadan kaldırmak için sürekli Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu iddia edilen liselere, üniversitelere başvurularda bulunduk. Bu vakte kadar Türkiye’de hiçbir cumhurbaşkanı hatta başbakan ve bakan hakkında dahi bile, bir diploması var mı yok mu sorusu çok fazla gündem olmamıştı. Ancak Tayyip Erdoğan bu konuda bir istisnadır. Tayyip Erdoğan, hakkında diplomasızlığından dolayı kitap yazılan bir kişidir.”

Aydın Ayaydın’ın “Erdoğan sınavdan sınava okula gelirdi” sözünü hatırlatan Çıngı, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı sitesindeki biyografisinde ‘1973 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu’ yazıyor. Fark derslerini vererek de Eyüp Lisesi’nden mezun olduğu belirtiliyor. Ancak Erdoğan’ın 1981 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun olduğu yine aynı sitede yazıyor. Burada bizim aklımıza şöyle bir soru geliyor: 1973 yılında liseden mezun olduğunu söyleyen, daha sonra Eyüp Lisesi’nde fark derslerini vererek diplomayı aldığını söyleyen bir kişi niye o kadar uzun yıl boyunca herhangi bir şekilde üniversite sınavına girmedi, üniversiteye katılmadı? Erdoğan madem 1973 yılında mezun oluyor, niye 1977 yılına kadar üniversite sınavına girip çıkmıyor? Bu bizim açımızdan bir merak konusu ve bunu da Marmara Üniversitesi’ne soruyoruz. Aradaki süreyi üniversite sınavlarına hazırlanarak mı geçirdi? Marmara Üniversitesi’nden bunun cevabını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NE 7 SORU SORULDU

Çıngı, Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili tartışmalara Marmara Üniversitesi’nin son verebileceğini belirtti. Çıngı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne yönetilen soruları şöyle sıraladı:

“1- Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulunda Asistanlık yaptığı yani ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın derslerine 4 yıl boyunca girdim’ dediği dönemdeki ders programını talep ediyoruz.

2- Madem Recep Tayyip Erdoğan bu üniversitede okudu, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi okuduğu dönemdeki ders programını talep ediyoruz.

3- Recep Tayyip Erdoğan’a ait ‘transkript’ adı verilen ve öğrencilik hayatına dair temel not dökümünü içeren belgeyi talep ediyoruz.

4- Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 yıl boyunca okuduğu iddia ediliyorsa eğer, okuduğu dönemdeki hocalarının isimlerini, tüm derslerinin hocalarının isimlerini talep ediyoruz.

5- Akademide o dönemdeki derslerle ilgili olarak, derslere girmenin zorunlu olup olmadığı bilgisini talep ediyoruz.

6- Recep Tayyip Erdoğan’ın 1981 yılının yaz ve güz dönemlerinden hangisinde mezun olduğunu soruyoruz.

7- Ve son olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın İTİA’ya kaç yılında, kaç puanla girdiğini gösterir belgeyi talep ediyoruz.”

“DİPLOMA MESELESİNİ GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince yedi soruyu sorduklarını belirten Çıngı, “Marmara Üniversitesi’nin, bize yasal süresi içinde cevap verme zorunluluğu bulunuyor. Marmara Üniversitesi’nin bu sorduğumuz sorulara içtenlikle cevap vermesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının olup olmadığının tespitini talep ediyoruz. Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu diploma meselesini gündemde tutmaya, Tayyip Erdoğan’ın diplomasız bir şekilde, hakka ve hukuka aykırı bir şekilde o koltuğu işgal etmesi meselesini gündemde tutmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.