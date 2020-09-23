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  4. 23 Eylül 2020 13:12

Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! İki kritik görüşme yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek.

Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! İki kritik görüşme yapacak
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Doğu Akdeniz için başlatılan diplomasi devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de iki görüşme yapacak.

İlk görüşme AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile saat 16.30'da. Erdoğan ardından saat 18.00'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşecek.

İki görüşme de video konferans yoluyla yapılacak. 

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