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  4. 03 Ekim 2019 18:22

''Erdoğan'ın diploması'' yine gündemde: ''Yargılansın''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın diploma tartışması açılan davalarla yeniden gündeme geldi. Metin Güler'in AİHM'e yaptığı başvuruyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

''Erdoğan'ın diploması'' yine gündemde: ''Yargılansın''
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Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, Türkiye mahkemelerinde ve Yüksek Seçim Kurulu’ndan bir sonuç alamayınca konuyu geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuştu.

AİHM’de geçen ay konuyu ele almaya karar vermiş, belgeler ve şikayetler, raportörler tarafından inceleme alınmıştı.

Metin Güler, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Güler yaptığı paylaşımda, “Avrupa ve Türkiye'de hak, hukuk, adalet için mucadele veren Avukatlar ve Avrupa'da yaşayan Türkiye Halkı ile birlikte AİHM önünde sahte diplomalı Erdoğan'nın yargılanıp AİHM Avrupa insan hakları mahkemesine hesap vermesi için büyük bir miting örgütlüyorlar. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra çok yakın zamanda tarihi ve günü belirlenerek kamuoyuna çağrı yapacaklarını avukatlar bizlere bildirdiler” diye yazdı.

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