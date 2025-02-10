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Erdoğan'ın eski çalışma arkadaşı: ''İmamoğlu'na asla bir yasak getirmez, treni kaçırdığının farkında''

Erdoğan'ın eski çalışma arkadaşı: ''İmamoğlu'na asla bir yasak getirmez, treni kaçırdığının farkında''
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Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıyan eski bir çalışma arkadaşının İBB Başkanı İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmeyeceğini söylediğini yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi yasak riskiyle karşı karşıya. Gazeteci Fatih Altaylı tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 

Altaylı, AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ''çok yakından tanıyan, eski bir siyaset arkadaşından'' aldığı mektubu paylaştı. Altaylı'nın bahsettiği isim, Erdoğan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirmeyeceğini savundu. 

Erdoğan'ın eski siyaset arkadaşı olan isim, İmamoğlu'na siyasi yasak tartışmaları hakkında Altaylı'ya şunları yazdı:

"Ben beyefendiyi çok yakından tanıyan biri olarak, bir uzmanı olarak söylüyorum, Tayyip Bey İmamoğlu’na asla bir yasak getirmez. Ben onu çok iyi bilirim. Emin olunuz ki, İmamoğlu’na asla bir yasak getirmeyecektir. O treni kaçırdığının farkındadır.

Eski Tayyip Erdoğan olsa idi, 31 Mart seçimlerinden önce getirirdi. Ama getiremedi. Şimdi o da görüyordur durumu. İmamoğlu’na yasak getirse CHP Karadeniz yaylalarından bir çoban bulup aday yapsa seçilir. Fark da 15 puandan az olmaz.

Bunu biz görüyorsak, eskisi kadar olmasa da hâlâ politikayı iyi okuyan Tayyip Bey de görüyordur. Bu nedenle çok yakında Ekrem İmamoğlu’nu diline dolamaya başlar. Rakip olarak onu görür ve kendini tutamaz."

Erdoğan'ın partisinin İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada İmamoğlu'na "Ekrem ve Ekrem efendi" diye seslenmesini hatırlatarak, "Erdoğan’ı yakından tanıdığını bildiğim okurumun, bizim bilmediğimiz bir şeyleri bildiği ortaya çıktı. Ama yine de emin olamıyorum. Erdoğan hangisini isteyecek. Mağdur bir CHP’nin adayı Yavaş’ı mı, yoksa giderek daha iyi bir siyasetçiye dönüşen İmamoğlu’nu mu! Kırk katır mı, kırk satır mı! Ayrıca hâlâ bilmiyoruz. AKP’nin adayı kim olacak!" yorumunu yaptı.

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için tıklayın

Etiketler ekrem imamoğlu siyasi yasak recep tayyip erdoğan ak parti
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