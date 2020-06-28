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  4. 28 Haziran 2020 17:36

Erdoğan'ın eski danışmanı: Kuldan utanılmıyor, Allah'tan korkulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı Aydın Ünal, AK Parti'ye yönelik yapılan eleştirilere verilen yanıtlara tepki gösterdi.

Erdoğan'ın eski danışmanı: Kuldan utanılmıyor, Allah'tan korkulmuyor
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı Aydın Ünal, AK Parti’de eleştirilere karşı gelen saldırılara tepki gösterdi.

Eski AK Parti Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti’ye yönelik her eleştiriye karşılık “hain”, “din düşmanı”, “siyonist”, “Fetöcü” denildiğini söyledi. 

“Manevi kavramlar çok harcıalem kullanılır oldu” diyen Ünal şu ifadeleri kullandı:  

“Her türlü çirkinliğini, yanlışını örtmek isteyen Kudüs’ten girip başörtüsünden çıkıyor. Her eleştiri, “hain”, “din düşmanı”, “siyonist”, “Fetöcü” yaftasıyla püskürtülüyor.

Kuldan utanılmıyor tamam da, Allah’tan da korkulmuyor”

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