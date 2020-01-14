Erdoğan'ın eski danışmanından dikkat çeken eleştiri

En son Tuğçe Kazaz'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alması sosyal medyada büyük tepki alırken, AK Partililer de Kazaz'a eleştiride bulundu.

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, AK Parti yönetiminin sosyal medya için yayınlayacağı etik kuralları bugünkü köşesine taşıdı.

İktidarı eleştirenlerin üzerine sosyal medyadan pislik sıçratıldığını söyleyen Beki, “Ucundan dokunduranın karşısına, en iyi ihtimalle Tuğçe Kazaz tipi feadilik dikilirdi, yaşayan bilir” dedi.

Beki, “İşte iktidarı kah ana avrat dümdüz giderek, kah galiz küfür ve hakaretlerle, kah durumdan vazife çıkaran göze girme ataklarıyla güya savunuyorlardı. Bu ağzı ve tıyneti bozuk hayasız akıncılardan meğer AK Parti yönetimi de ciddi rahatsızmış” ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sabırlarının artık taştığını geçen gün açıkladı. 'Sosyal medya etik kuralları yayınlayacağız. Teşkilat mensuplarımız bu etik kurallara uymakla sorumlu olacak' dedi."

'GÖSTERMELİK DEĞİLSE...'

"Ne mutlu!..

'Onları biz tetikçi tutmadık, size bizim adımıza saldıranları sakın ha bizden bilmeyin' anlamına gelecek, göstermelik bir saldırganlıklarını üstlenmeme ve ilişik kesme ilanı değilse bu...Çok geç kalmakla birlikte sevindirici bir patronaj reddi, kutlarım.

Çok uyardım, AK Parti nihayet birbiriyle yarışan bu cevval alkış hademelerinin fayda değil zarar getirdiğini fark etti ki hizmetlerini geri çevirmeye hazırlanıyor."

Tuğçe Kazaz'dan Atatürk hakkında skandal sözler