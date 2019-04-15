Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: ''AK Parit'nin en büyük sorunu...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AK Parti Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal, "AK Parti'nin önündeki en büyük sorun, Pelikan adı verilen paralel örgüttür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal 'Pelikan' Tweet'ini sildi: İncinenler olmuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal, Twitter hesabından yaptığı yaptığı açıklamalarda AK Parti'nin önündeki en büyük sorunun 'Pelikan yapılanması' olduğunu söyledi.

Ünal, "AK Parti'nin önündeki en büyük sorun, Pelikan adı verilen paralel örgüttür. AK Parti kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulmalıdır" dedi.

'EN KÜÇÜK ELEŞTİRİ YA DA SAĞDUYULU YAKLAŞIMA HAİN DAMGASI'

Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda ise AK Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, şunları söyledi:

"Sorun şu: En küçük bir yapıcı eleştiri ya da sağduyulu yaklaşımı 'Hain' demeye varan damgalamalarla örten bir güruh türedi. 'Savunmayı' samimiyetten uzaklaştırıp rant sağladıkları sektöre dönüştürdüler. Her bir sorunun fark edilmesini ve çözümünü sinsice engelliyorlar."

'MALUM GÜRUH ELİYLE ENGELLENİYOR'

"Örneğin; işsizlik 14.7'ye çıkmış. Bu sorunun nedenlerinin konuşulması herkesin bildiği sır iken, malum güruh eliyle engelleniyor. 'TÜİK'te FETÖ var' ya da 'Bize saldırıyorlar' deyince sorun çözülmüyor, çözüm yoluna girmiyor; tersine daha da büyüyor."