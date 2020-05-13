Erdoğan'ın eski yol arkadaşından olay sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti’ye uyarılara bulundu.

AK Partili Aydın Ünal, “Eski Fetöcü, eski PKK’lı, eski azılı Erdoğan karşıtı, aklı, ahlakı kıt fırıldak bir güruh, “Erdoğan’ı savunuyoruz” maskesiyle ortalığa pislik saçıyor, AK Parti ve Erdoğan’a büyük zarar veriyorlar. Bunlar ilaç değil, zehir! Bunlarla arasına mesafe koymayan kaybetmeye mahkumdur” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj:

“NEREDEYSE HER GÜN CAHİL, KİFAYETSİZ MUHTERİSİN BİRİ ÇIKIP…”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü Kemal Öztürk ise “akıllı sandığımız insanlar” ifadeleriyle AK Parti’ye eleştiride bulundu.

Kemal Öztürk “Neredeyse her gün cahil, kifayetsiz muhterisin biri çıkıp @AK Partiarti 'yi, ‘reisi’ savunuyorum diye bir skandala imza atıyor. Tepki görünce akıllı sandığımız insanlar bu cehaleti savunmak zorunda hissediyor kendini. Ve iyi başlamış bir hikaye, cahillerin kaleminden drama dönüşüyor” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj: