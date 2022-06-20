Erdoğan'ın ev ziyaretinde ilginç anlar! Elini öptürmedi, alnından öptü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ev ziyaretinde ilginç anlar yaşandı. Evde bulunan yaşlı adam Erdoğan'ın elini öpmek istedi. Elini öptürmek istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ''Alnımdan öp'' deyince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde bir vatandaşın evine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında ise samimi anlar yaşandı.

ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Erdoğan'ın eve girmesi ile birlikte ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam bir anda Cumhurbaşkanı'nın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öptürmeyerek "Alnımdan öp" dedi.

ALNINDAN ÖPÜP SARILDI

Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü. O anlar kameralara yansırken, samimi anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı'nın alnından öpüldüğü anlar ve ziyarete ilişkin diğer görüntüler sosyal medyada gündem oldu.