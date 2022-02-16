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Erdoğan'ın fatura açıklamalarına Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yorum

Erdoğan'ın fatura açıklamalarına Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin açıklamasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda fahiş faturalar hakkında konuştu. 

Erdoğan, yurttaşların beklentileri aksine herhangi bir düzenleme açıklamazken; enerji fiyatlarının dünya genelinde arttığını öne sürdü. 

Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarında yeni düzenlemeErdoğan açıkladı: Elektrik faturalarında yeni düzenlemePolitika

İMAMOĞLU'NDAN JET YANIT 
Erdoğan'a yanıt ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, ''Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “TEĞET” geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını “Dünyada da böyle” diyerek normalleştiriyoruz'' dedi. 

İmamoğlu ayrıca ''TEĞET geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız'' ifadelerini kullandı. 

 NE OLMUŞTU? 
2008 finans krizi tüm dünyayı sarsarken; dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini söylemişti. 

Etiketler imamoğlu erdoğan fatura
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