Erdoğan'ın konuşma metinlerini kim hazırlıyor ?

AK Parti'nin kurucuları arasında yeralan ve uzun yıllar Erdoğan'la birlikte siyaset yapan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı programda Cumhuraşaknı Erdoğan'ın konuşma metinlerinin kimler tarafından nasıl hazırlandığını anlattı.

Türkiye’nin koronavirüsle ilgili tarama konusunda geride olduğu söyleyen Şener, “Diğer ülkelerin tarama rakamlarına bakıyoruz. Türkiye’de tarama rakamları çok zayıf” dedi."

"KORUMALARI YAZIP ÖNÜNE KOYUYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı br çok etkinlikte yaptığı konuşmaların ne şekilde ve kimler tarafından hazırlandığını da anlatan Abdüllatif Şener, "Tüm devlet onun konuşma metinlerini hazırlıyor." dedi.

Şener, kendisinin ise Erdoğan'ın konuşmalarını izlemediğini söyledi.