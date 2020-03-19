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  4. 19 Mart 2020 17:21

Erdoğan'ın konuşma metinlerini kim hazırlıyor ?

AK Parti kurucuları arasında yer alan ve daha sonra yollarını ayıran CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın konuşma metinlerinin kimler tarafında nasıl hazırlandığını anlattı.

Erdoğan'ın konuşma metinlerini kim hazırlıyor ?
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AK Parti'nin kurucuları arasında yeralan ve uzun yıllar Erdoğan'la birlikte siyaset yapan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı programda  Cumhuraşaknı Erdoğan'ın konuşma metinlerinin kimler tarafından  nasıl hazırlandığını anlattı.

Türkiye’nin koronavirüsle ilgili tarama konusunda geride olduğu söyleyen Şener, “Diğer ülkelerin tarama rakamlarına bakıyoruz. Türkiye’de tarama rakamları çok zayıf” dedi."

"KORUMALARI YAZIP ÖNÜNE KOYUYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı br çok etkinlikte yaptığı konuşmaların ne şekilde ve kimler tarafından hazırlandığını da anlatan Abdüllatif Şener, "Tüm devlet onun konuşma metinlerini hazırlıyor." dedi.

Şener, kendisinin ise Erdoğan'ın konuşmalarını izlemediğini söyledi.

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erdoğan , abdüllatif şener
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