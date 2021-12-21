Erdoğan'ın konuşmaları için dikkat çeken analiz

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları ve duyuruları mercek altına alarak dikkat çekici yorumda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalar sonrasında ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg kapsamlı bir analiz hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaların sıklığını ve her bir açıklamanın süresini inceleyen Bloomberg, birçok analist ve uzmanın da Erdoğan’ın ifadelerini analiz ettiğini duyurdu.

Bloomberg, “Türk Lirası’nı sarsan yılda Erdoğan daha önce olduğundan çok daha fazla konuştu” başlığını kullanırken, “İzlenecek politikaya dair ipucu bulmak için Erdoğan’ın konuşmalarını çalışan ticaretle uğraşanlar 2022’de de haberleri yakından izleyecek gibi gözüküyor. Fakat daha kısa aralıklarla” yorumuna yer verdi.

Bloomberg’de yer alan ve internet sitesinin manşetinde yer alan haberde, “Genellikle Türk Lirası’nı hareketlendiren faiz ve jeopolitik alanlarda konuşmalarının sıklığını artırdı fakat bunların sürelerini azalttı” denilirken Ağustos 2014’ten beri 1056 konuşma metninin incelendiği kaydedildi.

“DAHA ÇOK TÜRK LİRASI DEDİ”

Sözcü'nün haberine göre, 19 Aralık’a kadar 217 konuşma gerçekleştirdiği belirtilen Erdoğan’ın bu konuşmaların çoğunda ekonomistlerin karşı çıktığı ekonomik planını gündeme getirdiği belirtilirken “Bu konuşmalar sırasında Türk Lirası değer kaybetti” denildi.

2020 yılında Erdoğan’ın en çok dolar dediğine dikkat çeken Bloomberg, Türk Lirası’nın daha yoğun kullanılmaya başlandığını ve son çeyrekte de faiz oranları ile ilgili açıklamalarının arttığını duyurdu. Öte yandan aynı haberde, “Erdoğan’ın açıklamalarının artması onun konuşmalarını birçok TV kanalının canlı vermesiyle ve hatta günde 3 kere bile canlı vermeleriyle öne çıkıyor. Bu da Erdoğan’ın seçmenle daha çok konuşmasını sağlıyor ve aynı zamanda yatırımcılara da sesini duyurabiliyor” yorumu yapıldı.

“YATIRIM, BÜYÜME, ÜRETİM KELİMELERİ REKOR KIRDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde ekonomi politikasını eleştiren muhalefeti de sık sık konuşmalarında gündeme getirdiği kaydedildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu sık sık konuşmalarında gündeme getiren Erdoğan ile ilgili haberde, “Seçimler 2023’e kadar olmayacak fakat veriler Cumhurbaşkanı’nın bu sırada oy tabanını güçlendirmek istediğini öne sürüyor” ifadesine yer verildi.

Bloomberg, “Konuşmalarında odaklandığı nokta giderek yeni ekonomik modele kayıyor. 2018 yılından beri sıklıkla kullandığı yatırım, üretim, iş gücü, büyüme kelimelerinin de son dönemde daha yoğun kullanıldığı görülüyor. Bu kelimeler bu yıl rekor kırdı” yorumu yapıldı.

(Kaynak)