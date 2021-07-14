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Erdoğan'ın konuşması sonrası ''erken seçim hayırlı olsun'' dedi

Erdoğan'ın konuşması sonrası ''erken seçim hayırlı olsun'' dedi

Gazeteci Fatih Portakal, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında erken seçim mesajı verdiğini iddia etti ve "Erken seçim hayırlı olsun" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına seslenerek, "Harekete geçin. Erken kalkan yol alır. Sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanmasını "erken seçim mesajı" olarak yorumladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

Yazıyoooor: Seçim geliyooooooor. Hayatta zamanında olmaz bu seçim. Her seçim öncesi bildik söylem tekrar edilmeye başlandı: safları sıklaştırın. Hayırlı olsun.

 

Ankara'daki kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Abdulkadir Selvi ise "Erdoğan erken seçime mi hazırlanıyor" başıklı yazısında 2023 seçimlerinin kader seçimi olduğunu vurgularken "Erdoğan, AK Parti’yi seçimlere hazırlıyor. Orası doğru. Ama bu erken seçimler değil, 2023’te yapılacak olan seçimler." ifadelerine yer vermişti.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan erken seçim 2023 seçim fatih portakal
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