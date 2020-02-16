Erdoğan'ın konuştuğu vatandaş telefonu yüzüne kapattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın yeni üye çalışmaları çerçevesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Tören sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partiye üye olan Berfin isimli bir kadını aradı ve hoparlörü açık olan telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdi. Erdoğan ile parti üyesi arasında şu diyaloglar geçti.

Erdoğan: Alooo… Aloo…

Berfin: Efendim.

Erdoğan: Hanımefendi kiminle görüşüyorum?

Berfin: Siz kimi aramıştınız?

Erdoğan: Ben Berfin hanımı arıyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Berfin: Alooo…

Erdoğan: Şu anda biz İstanbul İl Teşkilatı’nda toplantıdayız.

Berfin: Eeeee…

Erdoğan: Partimize üye oldunuz mu?

Berfin: Evet oldum.

Erdoğan: Şu anda bini aşkın kardeşiniz, kardeşimiz sizi tebrik ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu cümlesinin ardından konuşma kesildi.