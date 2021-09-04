Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salarha Tüneli'nin açılışında hemen önündeki çocuğun elinde makasla kurdeleyi kesmek için sabırsızlanması hakkında tavrı tepki çekti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de açılış törenine katıldı.

Salarha Tüneli'nin açılışını çocuklarla birlikte gerçekleştiren Erdoğan'ın hemen önündeki çocuğun elinde makasla kurdeleyi kesmek için sabırsızlanmasına tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Erdoğan çocuğun kafasına mikrofon tutuğu eliyle 3 kere vurması sosyal medyada günün konusu oldu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılışta kurdeleyi erken kesen çocuğun kafasına vurarak uyardığı görülen bir videoyu, "Ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Çocuklara böyle davranamazsın. Kim olursan ol!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.