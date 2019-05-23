Erdoğan'ın ''Kürdistan'a gidin'' sözü AK Parti'yi karıştırdı

AK Parti’ye yakın Star gazetesi yazarı ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner bugünkü köşesinde, AK Parti’nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci’ye çok sert yanıt verdi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayı da olan Azmi Ekinci, Star yazarı Fadime Özkan’a konuşmuştu. AK Parti’li Ekinci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri öncesinde HDP’ye “Kürdistan’a gidin”sözlerinin seçimi kaybettirdiğini ifade ederek, “Kürdistan’a gidin sözü olmasaydı Kürtler Binali Bey’e oy vereceklerdi” dedi.

Mehmet Metiner, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci’nin ismini vermeden, Erdoğan’ın söylemine yönelik eleştirisine sert çıktı. Metiner, “Kimse Kürtler üzerinden Cumhur ittifakını ve Reis’in söylemlerini kaybettirici bir faktör olarak gösterip AK Parti tabanında zihin bulanıklığı üretmesin” ifadesini kullandı. AK Parti’li Ekici’nin sözleri için “ciddi siyasi hata” diyen Metiner, “kisvesine bürünmüş eleştiriler getirmesi siyaseten doğru değildir” şeklinde yazdı.

Mehmet Metiner’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Özeleştiri mi yapmak istiyorsun? Önce kendinden başlayacaksın. Kimse Kürtler üzerinden Cumhur ittifakını ve Reis’in söylemlerini kaybettirici bir faktör olarak gösterip AK Parti tabanında zihin bulanıklığı üretmesin. Karşıt cephenin Reis’i tartışma konusu yapmak için uydurup tedavüle soktuğu iddiaları sanki bir gerçekmiş gibi iç piyasamıza sürmek, iyi niyetten bağımsız ciddi bir siyasi hatadır.

Her seçim bir tür siyasi harptir. Bu kritik aşamada birilerinin ‘doğrucu Davut!’ rolünde özeleştiri kisvesine bürünmüş eleştiriler getirmesi siyaseten doğru değildir. Gün ne eleştiri günüdür ne de özeleştiri günü. Gün liderimizin arkasında sadakatle durma günüdür.

En önemlisi de liderimizin şahsında hareketimizi bitirmeye ve ülkemizi vesayet altına almaya çalışan şer ittifaklara karşı imanla ve aşkla mücadele etme günüdür.”