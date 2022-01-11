  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'ın masasındaki anket, diğer anketleri yalanladı

Erdoğan'ın masasındaki anket, diğer anketleri yalanladı

Erdoğan'ın masasındaki anket, diğer anketleri yalanladı

2021'in son çeyreğinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran döviz kuru ve 20 Aralık'taki hareketlilik AK Parti'nin oylarına nasıl yansıdı ? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket, diğer kamuoyu araştırma firmalarını yalanladı.

20 Aralık ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin AK Parti tarafından yaptırılan anket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği MYK toplantısında değerlendirildi.

KRİTİK TARİH 20 ARALIK

AR-GE ve Eğitim Başkanlığının sunumunda 20 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomi modelinin AK Parti’nin oy oranında pozitif yönlü artış sağladığı öğrenildi. Ankette sorulan “bu sorunu kim çözer” sorusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isminin öne çıktığı belirtildi. MYK toplantısında teşkilatlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri de ele alındı.

 "OY ORANI LEHİMİZE ARTIYOR"

Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yapılan anket Sonuçları AK Parti MYK toplantısında değerlendirildi. Ankette katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği soruldu.

 Anketten çıkan sonucu aktaran AK Parti Kaynakları, sorunların çözümü konusunda desteğin arttığını ifade ederek, "20 aralıktan sonra trendimiz yukarı doğru gidiyor, oy oranımız lehimize artıyor" dedi.

Toplantıda Dış İlişkiler Başkanlığı’nın yaptığı sunumda da Kazakistan’da yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

 

Etiketler seçim anketi anket anket sonucu oy oranları recep tayyip erdoğan ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor All Star macerası başlıyor... Yarışmacılar böyle veda etti
Kuzey Kıbrıs Harekatı'nın kahramanları unutulmadı
Bir saldırı haberi daha: Küçük çocuğun durumu ağır
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'de de hissedildi
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Semra Güzel'den açıklama
Köylüler altın aranmasına karşı çıktı, ortalık savaş alanına döndü
Gülşen yine cesur sahne kıyafetiyle gündeme geldi!
Kim der ki 45 yaşında! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın inanılmaz değişimi
Diyarbakır’da bomba paniği: Şüpheli çanta imha edildi
Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar!