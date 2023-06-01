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Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi

Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi
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YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 574 oy ve yüzde 52,18 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

ERDOĞAN'IN MAZBATASINI ŞENTOP ALDI

Kesin seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a sundu.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan mazbata ysk yüksek seçim kurulu
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