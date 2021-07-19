Erdoğan'ın müjdesine Emine Erdoğan'lı yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Meclisi'nde verdiği külliye müjdesine tepkiler sürüyor. Son olarak CHP Sözcüsü Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün KKTC Meclisi'nde yaptığı konuşmada 'müjdesini' açıkladı. Erdoğan KKTC'ye külliye, parlamento ve millet bahçesi yapılacağını, söz konusu projelerin inşasına yakın zamanda başlanacağını duyurdu.

Erdoğan, "KKTC'nin cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst cumhurbaşkanlığı binası var ne de parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın Külliyesi ile ilgili proje çalışmaları bitti ve inşaasına yakında başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın müjdesine açıklaması sonrası sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

ÖZTRAK'TAN EMİNE ERDOĞAN HATIRLATMALI YANIT

Erdoğan'ın sözlerine birçok kesimden eleştiri gelirken; CHP Sözcüsü Faik Öztrak çarpıcı bir yorumda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Porsiyonlarımızı küçültelim' açıklamalarını hatırlatan Öztrak, ''Millet porsiyonları küçültsün ki; Bir Saray da KKTC’ye yapılsın'' ifadelerini kullandı.

Öztrak'ın paylaşımı şöyle: