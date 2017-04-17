Erdoğan'ın özel olarak teşekkür etmişti, cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece özel olarak Güneydoğu'daki oy artışı nedeniyle Hüda-Par'a teşekkür etmişti. Hüda-Par Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, sonuca göre yeni bir siyaset belirlemesi gerektiğini söyleyerek, "MHP evet blokunda yer almasına rağmen, milliyetçi oyların hayıra gittiği ortaya çıktı ve milliyetçi söylem ve üslubun iflas ettiği görüldü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada özellikle Güneydoğu'daki oy artışından dolayı Hüda-Par'a teşekkür etti.

DHA'ya referandum sonucunu değerlendiren Hüda-Par Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, herkesin çıkan sonucu saygı göstermesi gerektiği ve sonucu göre yeni bir siyaset belirlemesi gerektiğini söyledi. Şeyhmusı Tanrıkulu, "MHP evet blokunda yer almasına rağmen, milliyetçi oyların hayıra gittiği ortaya çıktı ve milliyetçi söylem ve uslubun iflas ettiği görüldü. Eğer belediyelere kayyum atanmasaydı ve HDP’li milletvekilleri tutuklanmasaydı hayır blokunun oyları daha fazla düşecekti" değerlendirmesinde bulundu.