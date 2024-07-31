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Erdoğan'ın ''Özür dilemeli'' dediği Abbas Türkiye'ye geliyor

Erdoğan'ın ''Özür dilemeli'' dediği Abbas Türkiye'ye geliyor
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Abbas'ın TBMM'de konuşma yapacağı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastın ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Meclis'te konuşma yapması için Ankara'ya davet edilen Abbas, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Mahmud Abbas'a tepki göstererek "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi?" demişti.

Etiketler recep tayyip erdoğan mahmud abbas türkiye TBMM meclis
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