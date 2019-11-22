Erdoğan’ın programında İbrahim Tatlıses sürprizi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir’de partisinin il başkanlığındaki törende konuştu. Törende sürpriz bir isim daha vardı. O isim İzmir’de yaşayan ve ticari faaliyetlerini burada sürdüren türkücü İbrahim Tatlıses’ti.

‘ÖLÜMÜNE KADAR YANINDAYIM’

Tatlıses, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan için “Ölümüne yanındayız” diyen Tatlıses, şunları söyledi: “Sevgili İzmirliler, saygılarımı iletiyorum. Bir şeyi çok merak ediyorum. 17 senedir ne yaptılar diyor. Merak ediyorum, ne yapmadık ki? Ne yapmadık biliyor musun? Bir gün sayın başkanımla konuşuyoruz, dedi ki, ‘Kaydın hayırlı olsun.’ Ben de ses kaydı anladım. Dedi ki, ‘İbrahim Bey onu sormadım.’ Açtım dedim ki, ‘Özür dilerim, ben şarkı anladım.’ Onun için Türkiye bizimdir, İzmir de bizimdir. Başkanımıza sahip çıkalım, onu yalnız bırakmayalım. Ben nasıl diyorsam, ölümüne yanındayız, aynen burada tekrar ediyorum. Ölümüne kadar yanındayım. Bunu herkes böyle bilsin.”

HAYALLERİNE ULAŞAMADI

Milletvekili olma hayalleri taşıyan Tatlıses, geçtiğimiz yıl yapılan Genel Seçimler’de İzmir’den AK Parti Milletvekili Aday Adayı olmuştu. Tatlıses, defalarca milletvekili olmak istediğini söylese de, AK Parti onu aday göstermemişti. Tatlıses, toplamda 4 kez milletvekili olma girişiminde bulundu, ancak hiçbirinde başarılı olamadı.