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  4. 13 Haziran 2017 12:48

Erdoğan'ın sözleri dünya başkentlerinde yankılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada Katar ve K. Irak'taki referandum kararına ayrı bir yer ayırdı.

Erdoğan'ın sözleri dünya başkentlerinde yankılandı
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"REFERANDUM KARARI BİZİ ÜZDÜ"

Katar'a yöenlik mesnetsiz iddialarla yapılan yaptırımlarla karşı karşıya kaldık. Türkiye olarak başından tavrımızı ortaya koyduk. Irak'taki Kuzey Irak yerel yönetimiyle ilgili yapılan açıklama bizi derinden üzdü. Kuzey Irak'ın bağımsızlığıyla ilgili adım atmak Irak'ın toprak bütünülüğünü tehdittir ve yanlış bir adımdır. Temenni ederdik ki bu adım istişare yapılarak atılsın. Biz bu bölgede Irak'ın toprak bütünlüğünü hep savunduk. Bugüne kadar nasıl bu görüşmeleri yaptıysak burada da aynı şekilde bunun yapılması gerekirdi. Bu kritik süreçte böyle bir adım atılması kimsenin yararına değildir. Katar teröre destek veren değil tam tersine terör örgütü DEAŞ'a karşı Türkiye ile mücadele eden bir ülkedir."

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