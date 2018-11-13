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  4. 13 Kasım 2018 12:16

Erdoğan'ın tartışılan uçağının içinden ilk fotoğraf

Katar Şeyhi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hibe edilen ve tartışmalara neden olan VIP uçağın içerisinden Erdoğan ilk pozunu paylaştı.

Erdoğan'ın tartışılan uçağının içinden ilk fotoğraf
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Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını geçtiğimiz Ağustos ayında hediye ettiği ortaya çıkmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak ilk resmi uçuşunu Fransa’ya yaptı.

Erdoğan’ın yeni uçağıyla eski uçağı arasındaki genişlik farkı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı’nın gazetecilerle verdiği fotoğrafta iç mekanın ferahlığı, geçmiş gezilerle kıyaslandığında çok açık bir şekilde görülüyor. Masa bile eskisinin neredeyse iki katı.

DEĞERİ 500 MİLYON DOLAR

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değeri 500 milyon dolar olarak telaffuz ediliyor. 15 Eylül tarihinde İsviçre’nin Basel kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen uçak, o günden bu yana THY’nin bakım hangarında özel bir bölümde bakım ve boya işlemleri için tutuluyordu.

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