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  1. 30 Nisan 2017 21:04

Erdoğan'ın uçağında MHP'den sürpriz isim

Hindistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında bakanlar, Genelkurmay Başkanı Akar, MİT Müsteşarı Fidan dışında MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da olduğu görüldü.

Erdoğan'ın uçağında MHP'den sürpriz isim
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Yeni Delhi Palam Askeri Üssü´ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mihmandar Bakan Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Taj Palace Oteli´ne geçti.

SÜRPRİZ İSİM SAFFET SANCAKLI

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı resmi internet sayfasından açıklama yapıldı. Açıklamada Erdoğan’ın  Yeni Delhi’ye gittiği ve Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar ve diğer yetkililer tarafından karşılandığı belirtiliyor. Öte yandan Erdoğan’ın ziyaretinde yanında bulunan isimlerin; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olduğu belirtilirken, paylaşılan fotoğraflarda MHP milletvekili Saffet Sancaklı’nın da olması dikkat çekti.

Sözcü

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