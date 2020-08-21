Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası peş peşe açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde ile tam bağımsızlık yolunda dev bir adım daha atıyoruz. Enerjide de oyun kurucu oluyoruz! Hedef 2023! Sakarya gaz sahamız milletimize hayırlı olsun.' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" ifadelerini paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, 'Bağımsız Türkiye'nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğalgaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak' açıklamasını yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasına ilişkin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz' diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum' açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Karadeniz'de doğal gaz müjdesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek,iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında, 'Türkiye yüksek bir güçtür. Türkiye yükselen güçtür. Cumhurbaşkanımızın milletimize duyurduğu yeni müjde, stratejik gücümüze güç katacak. Milletimize hayırlı olsun. Dostlarımız sevinsin. Bereketli olsun.' dedi.



BBP lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Destici, açıklamasında, "Kendi imkânlarımız ve kendi milli sondaj gemimiz Fatih'in Karadeniz'de yaptığı arama çalışmaları sonucu Sakarya Gaz Sahası Tuna-1'de ülkemiz enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Şükürler olsun. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan bu buluşta emeği olan başta Fatih sondaj gemimiz personeline, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine, Enerji Bakanımıza ve bu çalışmaları destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu arama çalışmalarının arkası gelecek ve Türkiye hem anakarasında hem de mavi vatanımızın Karadeniz, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerinde milli unsurları ile yapılacak çalışmalar neticesinde yeni kaynaklar bulacaktır" ifadesine yer verdi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 'Rabbimize şükürler olsun ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde azmin, inancın ve durmadan çalışmanın sonuçlarını bugün alıyoruz. Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın o günkü bu öngürü ve feraseti bugün Türkiye’nin önünü daha da açtı. Teşekkürler…' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini bildirdi. Dağ, "Rabbim bize görülmedik bir kapının açılmasını nasip etti. Yerli ve milli bir enerji için, bağımsız ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Karadeniz'de bulunan doğalgazın ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek "Çalışmalarda emeği geçen mühendisimizden işçimize tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise "Karadeniz'in Fatih'i, Türkiye'nin yeni döneminde büyük bir adım olacak. Tarihimizin en büyük doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Altay, "Güzel bir haber aldık. Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.Hayırlı olsun. #Dogalgaz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp gaz bulduğunun açıklamasından sonra sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Yavaş yayımladığı mesajda, "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.