''Erdoğan'ın yanında duran bir adam göreceksiniz...''

İngiliz The Times gazetesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında bir analiz kaleme alındı. Altun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oldukça sadık olduğunu belirten gazete, Altun’un AK Parti içindeki ‘iç savaşta’ tarafsız kalanlardan biri olduğunu yazdı.

Gazetede yer alan analiz şöyle:

“İnceleyin, Başkan Erdoğan’ın neredeyse tüm fotoğraflar ve görüntülerinde yanında duran bir adam göreceksiniz.

Bir yıl boyunca, 42 yaşındaki Fahrettin Altun, gerçek bir bilinmezlikten Erdoğan’ın en güçlü figürü haline dönüştü. Erdoğan’ı 2023’e kadar saraya yerleştiren ve Türkiye’nin asırlık parlamento demokrasisini neredeyse sınırsız bir tek adam düzeniyle değiştirdiği seçimi takiben, Altun, Haziran 2018’de Başkan’ın İletişim Direktörü olarak atandı.

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE STRATEJİ BELİRLEDİ

Altun, geçen Ekim ayında Suudi Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili Türkiye’nin medya stratejisini yönlendirmişti. Strateji, Erdoğan’a zalim olmak yerine ‘gazetecilerin şampiyonu’ olma imkanını sunmuştu. Cinayetin detaylarını uluslararası basına sızdıran, gazetecilere heyecanla demeçler veren Fahrettin Altun’du.

Kaşıkçı’nın öldürülmesine yöneltilen tepkiler, Erdoğan’a yöneltilen eleştirileri geçici olarak uzaklaştırdı. Altun’un olayı ele alış biçimi Erdoğan’ın hoşnutluğunu kazandı, ama daha da önemlisi güvenini…

ERDOĞAN İÇİN PAHA BİÇİLEMEZ

Altun, şimdi patronuyla günde beş saatten fazla zaman geçiriyor. Bu zaman için içeriden biri ‘Eşinden daha fazla’ yorumunu yapıyor. Görece gençliği ve İngilizce becerileri, yaşlanan Erdoğan için paha biçilemez. Ayrıca Erdoğan, sosyal medya kampanyaları çerçevesinde genç seçmenlerle irtibat kurmak ve devletleri kendisini dünya Müslümanlarının lideri olduğuna inandırmak için ona ihtiyaç duyuyor.

Hayati biçimde, Altun’un sadakati yalnızca tek kişiye ait. Başkan’ın yakın çevresi hırs ve rekabetten dolayı bölünmüşken, o; mesafeli, izole bir figür, diğerleriyle mesafesini koruyor. Saray mensupları birbirini suçlamaya çalışıyorlar. Erdoğan’ın damadı ve varisi kabul edilen, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’la İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki düşmanlık zorlukla gizleniyor.

İÇ SAVAŞTA TARAFSIZ KALDI

Altun, Albayrak’ın tarafında yükselmesine karşın ‘iç savaşta’ tarafsızlığını koruyor. Herhangi bir gruba katılmadan tüm gruplarla bağlantı kurma yeteneğini, kimileri büyük güç olarak ve kimileri zayıflık olarak niteliyor. İçeriden birisi ‘o güçlü, fakat tüm gücü Erdoğan’dan geliyor’ diyor.”