Erdoğan'ın yeni seçim şarkısı Kıraç'tan geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, bugün İstanbul'da Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla sahneye çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla sahneye çıktı.

Erdoğan'ın dilinden düşürmediği şarkının söz yazarı CHP'ye katılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca sık sık seslendirdiği, her fırsatta sevdiğini söylediği "Beraber yürüdük biz bu yollarda" adlı şarkı, yıllar içinde onunla özdeşleşmişti.

Açılış törenlerinin, gençlik buluşmalarının ya da mitinglerin vazgeçilmez parçası olan şarkıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eserin söz yazarı Aşkın Tuna geçtiğimiz hafta sonu CHP'ye katıldı.