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Erdoğan'ın yeni yılda ilk yurt dışı durağı belli oldu

Erdoğan'ın yeni yılda ilk yurt dışı durağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 maratonunda ilk yurt dışı durağı Arnavutluk olacak. Erdoğan, 17 Ocak’ta bu ülkeye günübirlik bir ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın şartlarına rağmen geçen yıl 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Erdoğan yeni yılda da yurt dışı ziyaretlerine başlıyor.

Erdoğan, 2022’deki yurt dışı ziyaretlerinin ilkini Arnavutluk’a gerçekleştirecek. Yeni Şafak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ocak’ta Arnavutluk’a günübirlik ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında iki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği belirtiliyor.

Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl ilk konuğu 6 Ocak’ta Türkiye’ye gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olmuştu. Ayrıca ikili, geçtiğimiz eylül ayında BM 76. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta bir araya gelmişti. 

Öte yandan, Erdoğan, 28 Aralık’ta da Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etmişti.

Etiketler recep tayyip erdoğan yurt dışı yurtdışı arnavutluk
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