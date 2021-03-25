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  4. Erdoğan'ın ziyareti olay olmuştu! Tebrik için aradı

Erdoğan'ın ziyareti olay olmuştu! Tebrik için aradı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, geçerli 1428 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçilmesinin ardından kendisini tebrik edenlerden biri de Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk oldu.

 Erdoğan'ı telefonla arayan Asiltürk, kendisini AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

OCAK AYINDA ERDOĞAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan,  Oğuzhan Asiltürk'ü geçtiğimiz ocak ayında ziyaret etmişti. Sürpriz görüşme Asiltürk'ün Ankara'daki evinde gerçekleşmişti.

Etiketler Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan saadet ak parti saadet partisi tebrik telefon
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