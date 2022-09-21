Erk Acarer: Sedat Peker vasiyetini hazırladı

Gazeteci Erk Acerer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in vasiyetini hazırladığını ifade etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Türkiye'ye getirilip tutuklanması ile birlikte Peker cephesinden yeni bir hamle geldi.

Gazeteci Erk Acarer, bir paylaşım yapması halinde Peker'in iadesinin gündeme gelebileceğini söylerken; Türkiye'ye getirilme ihtimaline karşı Sedat Peker'in de bir vasiyet hazırladığı konuşuluyor.

VASİYET HAZIRLADI

Acarer açıklamasında Sedat Peker'in bir vasiyet yazdığını da söyledi.

Sedat Peker'in "ölüme hazırlıklıyım" dediğini aktaran Acarer, Peker'in mal varlığı kalmadığı için kimseye bir şey bırakamayacağını söylediğini anlattı.

SEÇİM DETAYI

Acarer'e göre Sedat Peker vasiyetinde seçimlere de değindi.

Sedat Peker vasiyetinde AK Parti'nin insanları sokağa çekmeye çalışacağını savunurken; 'Oyuna gelmeyin' diyen Sedat Peker oy verilme işlemleri bitene kadar eve dönülmemesi gerektiğini belirtti.

Sedat Peker başına bir şey gelmez ise seçime 2 ay elindeki bilgileri toplumla buluşturacağını söyledi.