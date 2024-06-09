Erken seçim anketinden dikkat çeken sonuç

CHP lideri Özel'in "Millet ister, önünde kimse duramaz" sözleriyle yaptığı erken seçim vurgusu sonrası ASAL Araştırma tarafından yapılan erken seçim anketinden dikkat çeken bir sonuç çıktı.

Asal Araştırma, geçtiğimiz günlerde mayıs ayında gerçekleştirdiği genel seçim anket sonuçlarını yayımlamıştı. Son anket yerel seçimlerde büyük bir zaferle Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkan CHP ASAL'ın genel seçimler anketinde de birinci parti olmuştu.

ASAL Araştırma bu sefer de "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve mayıs ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 68.3'ü bu soruya “Hayır, erken seçim istemiyoruz” yanıtını verdi.

“Erken seçim istiyoruz” diyenlerin oranı yüzde 20.9 iken, “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 çıktı.

Bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı

Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Vatandaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.



Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

CHP %31.5

AK Parti %30.6

MHP %10.1

DEM Parti %9.6

Yeniden Refah %5.7

İYİ Parti %3.9

Zafer Partisi %3.2

Türkiye İşçi Partisi %1.6

Diğer %3.8