Erken seçim mi geliyor ?

Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edilmesinin ardından, düzenlemede öngörülen 2019’daki seçim, iktidar partisinin karar alması durumunda öne çekilebilecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; AK Parti’nin ‘başkanlık sisteminin uygulanması’ için 2019’u beklemeyeceği tartışılırken, parti kurmayları, hazırladıkları metnin teknik olarak erken seçim yapılmasına ve başkanlık sisteminin 2019’dan önce uygulamaya geçmesine imkân verdiğini belirttiler. Anayasa paketinin mimarları, metnin 17. maddesine konulan “TBMM’nin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar TBMM üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclis’in seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır” hükmünün bu amaçla düzenlendiğini belirtip şöyle dedi:

BAŞKANLIK ERKEN GELİR

“2019’a kadar hem Türkiye’de, hem de dünyada olağanüstü bir gelişme olursa, 2019’a kadar seçime gidilememesi riskini ortadan kaldırdık. Çünkü aksi durumda, seçim kararı alabilmek için anayasayı değiştirmek gerekecekti, şimdi anayasa değişmeden erken seçim kararı alınabilir. Erken seçime gidilirse, yaptığımız değişikliğin gereği, başkanlık sistemine ilişkin tüm hükümler, o seçimden hemen sonra uygulanır. Yeni cumhurbaşkanı, bu anayasadaki tüm yetkileri kullanmaya başlar. Erken seçime gitmememizin tek nedeni olabilir, o da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kalan iki yıllık süresinden vazgeçmemek. Çünkü seçime gidilirse, 5+5 kuralı işler. Seçilen cumhurbaşkanı ilk 5 yıllık süreyi kullanmaya başlar.”