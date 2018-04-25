Erken seçim öncesi bomba iki anket !

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, seçim kararını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek iki anket sonucu birden geldi...



Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, seçim kararını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek iki anket sonucu birden geldi.

İlkini Avukat Fidel Okan KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programında, açıkladı. SONAR şirketinin yaptığı ankete göre, AKP-MHP ittifakı yüzde 46.9, CHP ise yüzde 23.8.

SONAR araştırma şirketinin son anketini açıklayan Fidel Okan, "İktidar seçimi kaybetti ancak muhalefet henüz kazanamadı" diye konuştu. SONAR'ın anketine göre, AKP-MHP ittifakı yüzde 50'yi geçemiyor, yüzde 46.9 olan Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan muhalefet partilerinin oy oranı ise CHP yüzde 23.8, İYİ Parti-Saadet İttifakı yüzde 14.5, HDP ise barajı aşarak 11.3 oy oranında gözüküyor.

Fidel Okan anket sonuçlarını yorumlarken İYİ Parti-Saadet ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğine de işaret etti. Anket yapıldığında İyi Parti ve SP'nin ayrı ayrı ankete katılanlara sorulduğunu, ittifakın sorulmadığını ifade eden Okan, İYİ Parti-SP ittifakı kurulduğunda oy oranının yükselebileceğini söyledi.

Okan açıklamasında, "Dışarı çıktığınızda da gerçekten iktidara yönelik ciddi kırgınlıkların oluştuğunu, iktidarın kendi tabanında da ciddi huzursuzlukların baş gösterdiğini, bu kadar da olmaz denmeye başlandığını görüyorsunuz" diye konuştu.

CHP'nin, İYİ Parti'ye seçime girmesi için 15 Milletvekili vererek çok iyi oyun kurduğunu söyleyen Fidel Okan, iktidarın seçimi kazanmak için tek çaresinin muhalefetin yapacağı hataları beklemek olduğunu ifade etti.

Fidel Okan, ana muhalefetin seçimi bu tabloya rağmen kendi bireysel hatalarından dolayı kaybetmesi durumunda ilginç bir yorum yaparak CHP yönetiminin kendilerini CHP Genel Merkezi çatısından el ele tutuşarak aşağı atmaları gerektiğini söyledi.

DİĞER ANKETTE SONUÇLAR İKTİDAR İÇİN KÖTÜ

Kuantum Araştırma şirketinin Nisan ayı seçim araştırmasından da dikkat çekici sonuçlar çıktı.

Şirketin her ay yaptırdığı araştırma sonuçlarından Nisan ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ankete katılanlar, mevcut kurumlara güven düzeyinden, ekonomi, terör, işsizlik ve geleceğe bakışa kadar birçok soruya cevap verdi.

Her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Erken seçim kararının ardından siyasi iktidara “güven düzeyinde” belirgin düşüş gözlendi. Ocak, Şubat, Mart ayında iktidara güven yüzde 50’inin üzerindeyken, Nisan ayında yüzde 48.5’e geriledi. Ekonomide gelecek beklentisi net biçimde “olumsuz”a dönmüş durumda.

Ankete göre seçmenin yüzde 9.1’i, 24 Haziran’da sandığa gitmeyeceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanına güven başlığı altında yapılan anketlerde Ocak, Şubat, Mart aylarının ortalaması yüzde 56.5 pozitif tutum içindeyken, Nisan ayı araştırmasında bu oran yüzde 52.2’ye geriledi.

24 Haziran seçimleri için yapılan ankette seçmenlerin yüzde 46’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yüzde 15.8’i Meral Akşener’i, yüzde 10.4’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 9.5’i Selahattin Demirtaş’ı ve yüzde 5.3’ü de Abdullah Gül’ü destekleyeceğini belirtti.