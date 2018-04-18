Erken seçim zirvesi başlıyor ! Erdoğan ile Bahçeli başbaşa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, dünkü grup toplantısında, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşulların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçimçağrısı gündeme bomba gibi düştü. Ankara'da kulisler harketlendi. CHP ise Bahçeli’nin çağrısına hemen cevap vererek, “Hodri meydan” çıkışıyla erken seçim kararına destek mesajı verdi.

AK Parti'nin ne söyleceği merak konusu olmuştu, cevap Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bugün saat 13.30'da görüşeceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Türkiye nefesini tuttu ve Beştepe'deki görüşmeden çıkacak kararı beklemeye başladı.

ÖNE ÇIKAN İKİ TARİH

Bu arada kulislerde erken seçim için alternatif tarihler de konuşulmaya başlandı. Erken seçim için 24 Haziran ya da 23 Eylül tarihleri öne çıktı.

Bahçeli, dünkü açıklamasında 3 Kasım 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin, 26 Ağustos 2018'e alınmasını teklif etmişti.

MHP Lideri Bahçeli gerekçe olarak da bölgesel durumları ve ekonomiyi hatırlatarak, "Kontrol edilemeyen gelişmeler ortaya çıkabilir" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bahçeli'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Muhalefet ise erken seçimi destekliyor. CHP ve HDP'den ''hodri meydan'' açıklaması geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, "Bizim için sorun yok" dedi.