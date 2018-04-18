Erken seçim zirvesi sonrası dolarda son durum

Piyasaların yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşme 30 dakika sürdü.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,10 civarında seyrediyor.

Euro/TL ise 5,06-5,07 bandında hareket ediyor.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden çıkacak sonuçlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bahçeli'nin dünkü çağrısı öncesi 4,0850 civarında işlem gören dolar/TL 4.1272'ye kadar yükselse de bu seviyelerde tutunamadı.

Küresel piyasalarda ise ABD-Çin arasındaki ticaret ilişkilerine ilişkin risklerin ve Orta Doğu'daki gerilimlerin ikinci plana atıldığı görülüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,10'un altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını, 4,0560 ve 4,0220 seviyelerinin destek konumuna geleceğini kaydetti.