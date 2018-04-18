SON DAKİKA
ERDOĞAN AÇIKLADI; TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR - CANLI
Bu uygulamalar tam bir batarya düşmanı !
Bu uygulamalar tam bir batarya düşmanı !
Sınavlarda yeni dönem ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sınavlarda yeni dönem ! Resmi Gazete'de yayımlandı
Erken seçim zirvesi sonrası dolarda son durum
Erken seçim zirvesi sonrası dolarda son durum
Tarihi karar ! Artık dolar yerine euro kullanılacak
Tarihi karar ! Artık dolar yerine euro kullanılacak
Korkunç infaz ! Tecavüzcüyü timsahların önüne attılar !
Korkunç infaz ! Tecavüzcüyü timsahların önüne attılar !
Yola çıkacaklar dikkat ! Şimdiden yer kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat ! Şimdiden yer kalmadı
Binlerce üniversite mezununun KYK kredi borçları siliniyor !
Binlerce üniversite mezununun KYK kredi borçları siliniyor !
Ücretli Facebook dönemi başlıyor
Ücretli Facebook dönemi başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 18 Nisan 2018 14:53

Erken seçim zirvesi sonrası dolarda son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim zirvesinin ardından dolar ve euro sakin seyrediyor.

Erken seçim zirvesi sonrası dolarda son durum
A+ A-

Piyasaların yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşme 30 dakika sürdü.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,10 civarında seyrediyor. 

Euro/TL ise 5,06-5,07 bandında hareket ediyor. 

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden çıkacak sonuçlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bahçeli'nin dünkü çağrısı öncesi 4,0850 civarında işlem gören dolar/TL 4.1272'ye kadar yükselse de bu seviyelerde tutunamadı. 

Küresel piyasalarda ise ABD-Çin arasındaki ticaret ilişkilerine ilişkin risklerin ve Orta Doğu'daki gerilimlerin ikinci plana atıldığı görülüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,10'un altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını, 4,0560 ve 4,0220 seviyelerinin destek konumuna geleceğini kaydetti.

euro , dolar , erken seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM