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  4. 19 Nisan 2018 15:01

Erken seçime doğru en kritik 7 gün !

24 Haziran 2018 seçimleri için partilere ittifak kararlarını bildirmeleri için 7 gün süre tanınacak.

Erken seçime doğru en kritik 7 gün !
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Yeni Şafak gazetesinden Doğukan Gezer'in haberine göre, 16 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan, "Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" kapsamında ittifak süreci de yer aldı. Buna göre seçimin resmi olarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulmasının ardından TBMM'de işleyecek süreçle birlikte 7 günlük özel bir dönem aralığı başlayacak. Bu dönemde 'en geç yedi gün içinde' ittifakların bildirilmesi gerekecek.

İttifak durumları, partilerin genel başkanlarının imzalarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Söz konusu tarih aralığının Nisan ayının sonundan itibaren başlaması bekleniyor. 

AK Parti ve MHP'nin, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı" haline gelecek. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. TBMM'den çıkacak kararın ardından YSK, süreci resmi olarak başlatacak.

Yeni Şafak

ittifak , erken seçim
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