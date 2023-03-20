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Ertelenen Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi başladı

Ertelenen Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi başladı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ile bir araya geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimi için HDP’den destek isteyeceği görüşmede, HDP Eş Genel Başkanlarının Eylül 2021’de açıkladıkları 11 maddelik tutum belgesini ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözümüne ilişkin önerilerini iletmesi bekleniyor. Daha önce aday çıkarma kararını yeniden değerlendireceğini açıklanan HDP, aday konusundaki tutumunu bu görüşmeden sonra netleştirecek.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 18 Mart’ta HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Ziyaretten iki gün önce HDP tarafından yapılan açıklamada programların yoğunluğu gerekçe gösterilerek görüşme ertelenmişti. 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu hdp ziyaret millet ittifakı chp
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