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  4. 18 Kasım 2018 11:57

Ertuğrul Günay'dan gözaltı tepkisi: O kadar haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı ki...

AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay, Anadolu Kültür çalışanlarına yönelik operasyona tepki gösterdi.

Ertuğrul Günay'dan gözaltı tepkisi: O kadar haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı ki...
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Anadolu Kültür çalışanları önceki gün gözaltına alınmış, Operasyonda gözaltına alınan profesörlerin tamamı daha sonra akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınan isimler "Gezi eylemleri için yurt dışından profesyonel eylemci getirtmek" gibi iddialarla suçlanıyordu.

Yaşanan gelişmeler sonrasında AK Partili eski Bakan Ertuğrul Günay, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Günay, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Kültür operasyonu o kadar haksız, şaşırtıcı ve yaralayıcı idi ki, gözaltına alınanların hemen tümünün serbest bırakılması bile bu yarayı iyileştirmeye, sevinmeye yetmiyor. Ya da sevincimiz -ünlü meselde söylendiği gibi- yoksulun sevincinin ötesine geçemiyor" diye belirtti.

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