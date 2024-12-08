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Esad devrildi, MHP Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısını hatırlattı

Esad devrildi, MHP Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısını hatırlattı
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Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından MHP'li Feti Yıldız, MHP lideri Bahçeli'nin 22 Ekim'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan için yaptığı çağrısını hatırlattı.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

MHP'li Yıldız, paylaşımında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelmesine dair konuşmasını hatırlattı.

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"13 Yıl süren iç savaşın sonunda, 61 Yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 Yıl süren Esad iktidarı sona erdi. Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor. Esad’ın ordusu dağıldı.

ÖCALAN ÇAĞRISINI HATIRLATTI

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 de yaptığı tarihi çağrıyı, Ortadoğuda nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak, hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek ve terörün silinip gitmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir."

Etiketler MHP abdullah öcalan Feti Yıldız Devlet Bahçeli
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