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  4. 12 Kasım 2019 23:49

Esenyurt Belediye Başkanı'ndan ''kayyum'' iddiası

Esenyurt Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Deniz Bozkurt, katıldığı bir televizyon programında Esenyurt Belediyesi için "kayyum atanır" denildiğini iddia etti.

Esenyurt Belediye Başkanı'ndan ''kayyum'' iddiası
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Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, KRT'de Ebru Birçak'a açıklamalarda bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin meclis koridorlarında Esenyurt için "kayyum atanır" dendiğini ve AK Parti'li üyelerin kargaşa yaratıp bunu gerçekleştirmek istediklerini iddia etti.

KRT'de Ebru Birçak'a konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt İBB Meclisi sonrası bir grubun AK Partili meclis üyelerine saldırdığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşananları anlatan CHP'li Bozkurt, kargaşa yaratıp belediyeye kayyum atanmasının amaçlandığını öne sürdü.

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esenyurt , kayyum
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