Eşine şiddet uygulayan vekil ''özür'' diledi!

Muş Milletvekili Mensur Işık, eşine şiddet uyguladığı için HDP’den 2 yıl uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı. “HDP’de yürütülen kadın mücadelesi sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu ve dünya siyasetinde de ilham kaynağı olmuştur. Bu büyük ilhamın parçası olmaya çalışırken diğer taraftan düşmüş olduğum yetersizlik ve eksikliğin üzüntüsünü siyaset yapan bir seçilmiş olarak da yaşamaktayım” ifadesini kullanan Mensur Işık, “Amasız ve ayrıntıya girmeksizin bu olayın hatası, yanlışı, eksikliği bana aittir” dedi.



Mensur Işık’ın açıklaması şöyle:

“Demokratik siyaset mücadelesinin içinde yer aldığım müddetçe partimin aldığı kararlara tartışmasız bir şekilde bağlı kaldım. Bildiğiniz üzere kurulduğu günden bu yana taşıdığı geleneğin onurlu bir temsilcisi olan HDP, iktidarcı ve tekelci bir erkek alanı olarak kurgulanan yaşamı ve siyaseti dönüştürmeyi, demokratikleştirmeyi, kadınların siyasete katılımını artırmayı, siyaseti toplumsallaştırmayı en temel hedeflerinin başına koyarak yola çıkmıştır.

Bu yolda yaşanan eksiklikler, parti programının değil eksikliğe düşenler olarak şahıslarındır, bizlerindir, benimdir. Kadınların kendi yaşamları üzerinde söz ve karar sahibi olması eşyaşam çizgisinin temelini oluşturmaktadır. Bu yönüyle HDP’de yürütülen kadın mücadelesi sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu ve dünya siyasetinde de ilham kaynağı olmuştur. Bu büyük ilhamın parçası olmaya çalışırken diğer taraftan düşmüş olduğum yetersizlik ve eksikliğin üzüntüsünü siyaset yapan bir seçilmiş olarak da yaşamaktayım. Eksikliğin bireysel düzeyde yaşandığı ortadayken, bunun HDP’nin duruş ve karakterine saldırı gerekçesi yapılmasının da gayri ahlaki bir durum olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm bu yaşananların kişisel olarak programımızı içselleştirememiş olmaktan kaynaklanan bir yetersizliğin ve eksikliği olduğunu belirterek partime ve onun Kadın Özgürlük mücadelesine yapılan saldırılara sebep olduğum için çok büyük üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bu kapsamda partimin aldığı ve alacağı her kararı sonsuz bir saygıyla karşıladığımı ve yaşadığım eksiklikleri aşmak için bundan sonra özel bir gayret içinde olacağımı ifade etmek isterim.

Amasız ve ayrıntıya girmeksizin bu olayın hatası, yanlışı, eksikliği bana aittir. Bu nedenle başta tüm halklarımızdan ve özelde de Muş halkından olmak üzere eşimden, çocuklarımdan, partimden, Kadın Meclisimizden ve bütün kadınlardan özür diliyorum.”