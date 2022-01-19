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Eski AK Parti milletvekili aday adayı Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi oldu

Eski AK Parti milletvekili aday adayı Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi oldu

Meclis'te yapılan seçim sonucu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçildi.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı iken 2010'da AYM üyeliğine seçilen ve yaş haddinden emekli olacak Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine üye seçecek TBMM'ye serbest avukatlar arasından üç aday bildirilmesi için seçim yapılmıştı.

Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından TBMM'ye bildirilecek adaylar Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan oldu.

 TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde bu üç aday arasından yeni Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan yaşar oldu. 

KENAN YAŞAR KİMDİR?
Ankara Barosu Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Kenan Yaşar, 26 yıldır Çorum’da avukatlık yapıyor. Çorum Barosu’nda genel sekreterlik de yapan Yaşar, son iki dönemdir baro başkanlığı görevini sürdürüyor.

Yaşar, daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş ve AK Parti'nin il başkanlığı görevini yürütmüştü.

Etiketler ana yasa mahkeme ak parti
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