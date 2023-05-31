Eski AK Parti milletvekilinden AK Parti'ye ''köklü muhasebe'' çağrısı

AK Partili Mehmet Metiner, seçimin ardından partinin oylarındaki düşüşe dikkat çekerek, "köklü muhasebe yapılması" çağrısında bulundu.

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, partisinin önceki seçimlere kıyasla en az yüzde 7 oranında oy kaybettiğini belirterek, "Ortada teşkilat ve temsilden kaynaklı yapısal bir sorun var" açıklamasını yaptı. Metiner'in "Köklü muhasebe şart" sözleri ise dikkat çekti.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Metiner, "AK Parti’deki görünen oy kaybı, önceki seçime göre yüzde 7. Buna Reis’in hatırı için tekrar bu seçimde oy verme mecburiyeti hissedenlerin oranı da eklendiğinde gerçek oranın büyüklüğü anlaşılır. Ortada teşkilat ve temsilden kaynaklı yapısal bir sorun var. Köklü muhasebe şart" ifadelerini kullandı.