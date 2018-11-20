Eski AK Partili bakandan Demirtaş yorumu

2007'den 2013'e kadar AK Parti hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi yapan Ertuğrul Günay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılması kararının ardından açıklamada bulundu.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi. Karara ilk tepki ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’dan geldi. Erdoğan. AİHM’nin kararı için “Bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar işi bitiririz” yorumunda bulundu.

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Eski AK Partili Ertuğrul Günay ise Türk yargısının direniş göstererek Türkiye'yi yeni tartışma ve yaptırımlarla muhatap etmemesi gerektiğini savundu. Günay, Twitter'da yazdığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “AİHM Kararlarının taraf devletler için bağlayıcı olduğu bilinen bir gerçektir. Yargının yapması gereken, gereksiz direniş ve uzatmalarla Türkiye'yi yeni tartışma ve yaptırımlara muhatap etmek değil, AİHM'de bozulmayacak kararlar vermeye özen göstermektir.”