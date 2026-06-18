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  4. Eski AK Partili isimden çok konuşulacak Erdoğan ve Akın Gürlek iddiası!

Eski AK Partili Kocabıyık: ''Erdoğan'ın Doğal Halefi Adalet Bakanı Akın Gürlek''

Eski AK Partili Kocabıyık: ''Erdoğan'ın Doğal Halefi Adalet Bakanı Akın Gürlek''
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Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, parti içindeki 'Erdoğan sonrası' tartışmalarına çarpıcı bir iddiayla katıldı. AK Parti'nin geleceğinin siyasilerde veya ailede değil, sınırsız güç sahibi bürokraside olduğunu savunan Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal halefinin Akın Gürlek olduğunu öne sürdü.

AK Parti kulislerinde "Erdoğan sonrası" döneme ilişkin siyasi senaryolar tartışılmaya devam ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'tan Ankara siyasetini hareketlendirecek dikkat çekici bir analiz geldi.

Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan Kocabıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda parti içi dengelere, bürokrasinin artan gücüne ve geleceğin liderlik ihtimallerine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

"Partinin Geleceği Siyasilerin Değil, Bürokrasinin Elinde"

Hüseyin Kocabıyık'ın, Şamil Tayyar ve Mücahit Birinci'nin başlattığı tartışmalara atıfta bulunarak yaptığı değerlendirmelerde AK Parti içindeki "derin aklın" olası bir felaket senaryosundan kaçtığını ve tehlikeyi görerek çare arayışına girdiğini iddia etti.

Partideki geleceğin siyaset kurumunun veya Erdoğan ailesinin (Berat Albayrak, Bilal Erdoğan) değil, "sınırsız güç sahibi bürokrasinin" elinde olduğunu savunan Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal halefi olarak doğrudan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i işaret etti.

Yeni yönetici sınıfın cüretkar ve sınır tanımayan bir ismin himayesine ihtiyaç duyduğunu belirten eski vekil, "İktidarda bu vasıflara sahip tek isim Akın Gürlek. Diğerlerini Özgür Özel çerez niyetine yer" ifadelerini kullandı.

Gürlek'in bürokrasideki etkisine dikkat çeken Kocabıyık, "Tarım Bakanlığı, Rekabet Kurulu dururken tavukları bile yönetiyor. Ülke onun çelik mengene gibi ellerine emanet. Erdoğan feragat edip onun önünü açabilir" şeklindeki kulis duyumlarını paylaştı.

Hüseyin Kocabıyık'ın AK Parti'den İhracı ve Yargılanma Süreci

Hüseyin Kocabıyık'ın AK Parti ile yollarının ayrılması, Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine gösterdiği sert tepkiyle başlamıştı. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen Kocabıyık, ardından Ekim 2025'te verdiği bir röportajda eşinin vali yapılıp geri alınmasına atıfta bulunarak parti içindeki liyakat ve itaat sistemini eleştirmişti. Ekim 2025'te "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan eski vekil, 16 Aralık 2025'teki duruşmada 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası almış ve mahkeme kararıyla tahliye edilmişti.

 

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Etiketler Hüseyin Kocabıyık akın gürlek ak parti AK Parti kulisleri Erdoğan'ın halefi ankara siyaset özgür özel şamil tayyar adalet bakanı
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