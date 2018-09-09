Eski AK Partili milletvekilleri büyükelçi oldu

Son dönemde Dışişleri kökenli olmayan çok sayıda ismin Büyükelçilik görevine atanması dikkat çekiyor. AK Parti iktidarları döneminde DPT, TİKA, YÖK gibi kurumlarda görev yapan ve vali olan çok sayıda bürokrata da büyükelçilik görevi verildi. İktidar rektör atamalarında olduğu gibi, Dışişleri kökenli meslek mensuplarının yerine, AK Parti eski milletvekillerini tercih ediyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilerek TBMM'ye giren ve yemin törenine türbanla katılan Fazilet Partisi eski milletvekili Merve Kavakçı, Malezya'da büyükelçilik görevinde bulunuyor. Kavakçı'nın kız kardeşi Ravza Kavakçı ise AK Parti’de milletvekilliği yapmıştı. AK Parti'nin Eskişehir eski milletvekili Murat Mercan ise halen Tokyo'da büyükelçilik yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlık görevini yapan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili eski Abdülkadir Emin Önen, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne Pekin Büyükelçisi olarak atanmıştı. AK PartiBursa eski Milletvekili Tülin Erkal Kara da 2016 yılında Makedonya Büyükelçisi oldu. AK Parti İzmir eski Milletvekili Zekeriya Akçam ise 2012 yılında Cakarta Büyükelçiliğine atanmıştı. Son olarak da AK Parti eski Sakarya milletvekili, Şaban Dişli, Hollanda Lahey Büyükelçisi oldu. Aile ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi olan Ayşe Sayan da halen Kuveyt’e Büyükelçilik görevi yürütüyor.

AK Partili eski vekiller birer birer rektör oldu

AK Parti iktidarları döneminde çok sayıda isim de Dışişleri mensubu olmamasına rağmen dışarıdan Büyükelçi olarak atandı, bazıları görev sürelerini doldurarak merkeze alındı. Bu isimler ve görev yaptıkları yerler de şöyle:

İlahiyat Profesörü Kenan Gürsoy (Vatikan) Dış Ticaret eski Müsteşarı Tuncer Kayalar (Nairobi) DPT eski Müsteşar Yardımcısı İbrahim Akça (Lefkoşa) TİKA eski Başkanı Musa Kulaklıkaya (Moritanya) Kani Torun (Mogadişu) Vali Niyazi Tanılır (Karadağ) YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan (Varşova) Ankara Vali Yardımcısı Şentürk Uzun (Gana) Dış Ticaret Uzmanı Faruk Doğan (Kamerun)

Türkiye'nin Hollanda Büyükleçisi Ağabeyi FETÖ zanlısı eski AK Partili milletvekili Şaban Dişli oldu

CHP'li diplomat ve Büyükelçi kökenli iki isim Faruk Loğoğlu ile Osman Korutürk, dışarıdan yapılan bu atamaları eleştirmiş ve “AKP, devletteki kadrolaşma faaliyetlerini Dışişleri teşkilatına da soktu. Dışişleri de iktidarın arka bahçesi haline getirilmek isteniyor. Son yıllarda iyice bozulmuş bir dış politikanın kalitesi daha da düşme tehlikesiyle karşı karşıya.. Bir Ordunun komutanlığına dışarıdan asker olmayan birisini tayin etmek gibi bir şey'' demişti.

