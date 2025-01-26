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Eski AK Partili vekil Kartalkaya faciasının sorumlusunu açıkladı

Eski AK Partili vekil Kartalkaya faciasının sorumlusunu açıkladı
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Eski AK Partili milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olduğunu söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.

78 canın yitirilmesinin ardından 'yetki' tartışması başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz gün çıktığı CNN Türk yayınında bir sorumlu olarak İçişleri Bakanlığı'nı gösterdi.

Ersoy, İçişleri'ne bağlı İl Özel İdaresi'nin otele ruhsat verdiğini bu nedenle otomatik olarak yangın ruhsatını olduğunun kabul edildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cephesinden Ersoy'a henüz bir yanıt gelmedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da hukuki sorumluluğunun olmadığını fakat denetim konusunda vicdani sorumluluğunu kabul ettiğini açıkça söyledi. Özcan, hukuki bir sorumluluğunun kanıtlanması halinde hemen istifa edeceğini de duyurdu. Özcan'ın bir TV kanalında Ersoy'u tartışmaya davet etmesine de yanıt gelmedi.

Öte yandan Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

AK Partili Denizolgun, Ersoy'la gülerek yan yana olduğu fotoğrafı paylaşıp, "Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; "Bakan Bey" ve "Bakanlıktır" dedi.

Denizolgun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"OLAYIN TEK SUÇLUSU; BAKANLIKTI

Yasaklar kalktıktan hemen sonra, önceki yazılarımda da; Bakanlıkta dönen kirli mekanizmaları ve ilişkiler ağını ifşâ ettiğim şekliyle, olayın tek suçlusu "Bakanlıktır."

Bizler; doğrulukla ve adaletle şahitlik etmek zorundayız.

Yakınımız, akrabamız veya hemşehrimiz diye; kayıramayız, iltimas edemeyiz. Yalan ise hiç söyleyemeyiz.

Daha öncede; "Bakan" Beye hemen istifa etmesinin, çok daha hayrına olacağını ifade etmiştim.

Ayeti kerimede buyurulan, emir çok açıktır.

"Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan ve kendiniz, anababanız ve yakın akrabanız aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahitlik eden kimseler olunuz. Zira zengin de olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (sizden) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer (şahitlik ederken) dilinizi eğer, bükerseniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

(Nisa Suresi, 135. Ayeti Kerime)

Olayın yakinen şahidiz ki, tüm acıların ve can kayıplarının suçlusu; "Bakan Bey" ve "Bakanlıktır."

Saygılarımla;

Fatih Süleyman Denizolgun"

Eski AK Partili vekil Kartalkaya faciasının sorumlusunu açıkladı - Resim : 1

Etiketler ak parti Fatih Süleyman Denizolgun kartalkaya yangın faciası
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