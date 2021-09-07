Eski AK Partili vekil Metiner'den FETÖ çıkışı: ''Nasıl mücadele ettiklerini anlatsınlar''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorum'' demişti ancak İçişleri Bakanlığı'nda onlarca devlet görevlisi FETÖ ile ilişiği olduğu gerekçesiyle görevden alınmıştı. Soylu'nun daha önce ''FETÖ'cüler göreve getiriliyor'' sözleri nedeniyle hedef aldığı Mehmet Metiner, ''FETÖ ile mücadelede nasıl bir yöntem izlendiğini bakan arkadaşlarımız anlatmalı'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Temmuz 2020'de CNN Türk canlı yayınına apar topar telefonla bağlandı. Hiddetli bir sesle FETÖ'cüleri göreve getirmediğini söyledi. Üstüne basa basa “Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ’cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur.” dedi.

Soylu'nun canlı yayına telefonla apar topar bağlanmasının sebebi ise eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in sözleriydi. Devlet içinde hala FETÖ'cülerin göreve getirildiğini söyleyen Metiner, bunun 15 Temmuz sonrasında bürokraside hala devam ettiği dile getirmişti.

"İHANET ETMİŞİMDİR" DİYEN BAKANIN YAŞADIKLARI

Ancak Soylu'nun üstüne basarak ifade ettiği “Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorum" sözlerinin ardından geçen bir yılda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Önce Soylu'nun sözlerinin birkaç ay sonra 100’e yakın kaymakam ve vali yardımcısının FETÖ’den görevden alındığı haberleri medyaya yansıdı. Bu isimler arasında Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde atananların da olduğu ortaya çıktı.

Aradan bir yıl geçti ve T24 yazarı Tolga Şardan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgileri köşesine taşıdı. Buna göre, "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorum" diyen Soylu'nun başında bulunduğu İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülki idare amirlerine operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 53 mülki idare amirinin "FETÖ ile bağlantıları olduğu" gerekçesiyle devletle ilişiği kesildi.

İçişleri'ne bağlı olan ve devletle FETÖ iltisakı sebebiyle ilişiği kesilen 53 mülki idare amirinin ise FETÖ'cü darbe girişimi 15 Temmuz 2016'dan sonra göreve getirildiği ifade edildi. Yani darbe girişiminin ardından istifa eden Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanlığı'na atanan Süleyman Soylu döneminde.

METİNER SÖZLERİNİ SAVUNDU: FETÖ İLE NASIL MÜCADELE ETTİKLERİNİ AÇIKLASINLAR

İçişlerin bağlı birimlerde yaşanan görevden almalarla ilgili daha önce Soylu'nun hedef aldığı Mehmet Metiner ise devlet içerisindeki FETÖ atamalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet'ten Furkan Karabay'a konuşan Mehmet Metiner, "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözünün arkasında olduğunu ancak Soylu ve ekibinin FETÖ ile mücadele ettiğini söyledi.

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok bakanlıkta FETÖ operasyonu yapıldığını söyleyen Metiner, FETÖ'nün devlet içindeki ayaklarının henüz tamemen kesilemediğini ifade etti.

Tüm bakanlara seslenen Metiner, "Bugüne kadar devlette nasıl bir mücadele var bunu açıklamalılar. FETÖ ile mücadelede nasıl bir yöntem izlendiğini bakan arkadaşlarımız anlatmalı" diye konuştu. Soylu'nun tepki gösterdiği sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunan Metiner, FETÖ'nün renk değiştirerek devlet kademelerine girdiğini belirtti.

"AK PARTİ'DE REİSÇİ GÖRÜNEN FETÖ'CÜLER VAR"

Metiner ayrıca, AK Parti içerisinde herkesten daha fazla "Reisçi" görünenlerin parti içerisine sızan FETÖ'cüler olduğunu ve bunun MHP ile CHP'de de yaşandığını öne sürdü. Eski AK Parti'li vekil FETÖ'nün bittiğini, bitirildiğini söyleyenler için ise "Gaflet hali" yorumunu yaptı.

Yani bir tarafta “Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorum" diyen bir bakan vardı. Diğer tarafta ise görevden alınan onlarca İçişleri Bakanlığı'na bağlı devlet görevlisi...

Cumhuriyet