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Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...''

Eski AK Parti milletvekili Ömer Ünal, AK Parti'nin seçimi kaybetmesi durumunda Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatına devam etmeyeceğini öne sürdü.

Eski AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal Kanal 42'de gerçekleşen Sümen Altı programında dikkat çeken iddialarda bulundu. 

Ünal, AK Parti'nin iktidarı kaybettiği anda Erdoğan'ın partisini bırakacağını iddia etti. Ünal, "Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatını devam ettireceğini düşünmüyorum" dedi.

Ünal'ın iddiaları şu şekilde:

"AK Parti olası bir seçimde iktidarı kaybettiği anda AK Parti tabela partisidir. Bugün AK Parti'den menfaati olan siyasiler bir dakika durmaz, partiyi terk eder. AK Parti iktidarı kaybettiğinde Erdoğan ana muhalefet lideri mi olacak? Başta Erdoğan AK Parti'yi bırakır. Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatını devam ettireceğini düşünmüyorum"

Etiketler recep tayyip erdoğan
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